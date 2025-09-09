Будут устанавливаться новые связи, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, находящийся в Ташкенте с официальным визитом, провел переговоры с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, в ходе которых стороны подписали протокол с планом практических мероприятий по развитию сотрудничества на 2025-2026 годы. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Узбекистане.

"План практических мероприятий, который мы подписали, поможет вовлечь в наш диалог новых региональных участников. Будут устанавливаться новые связи, проводиться совместные деловые и культурные мероприятия. Благодарю вас за продуктивный диалог и внимание, которое правительство Узбекистана уделяет развитию сотрудничества с Петербургом", - сказал Александр Беглов. При этом он добавил, что "перед Петербургом и Узбекистаном стоит задача довести товарооборот до одного миллиарда долларов к 2030 году".