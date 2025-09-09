В администрации принесли извинения за неудобства

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Работы по восстановлению электричества ведутся на Красногорском и Ильинском бульварах в Красногорске, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

"Проводятся работы по восстановлению сетей электроснабжения по Красногорскому бульвару, д. 5, 7, 9, 11 и Ильинскому бульвару, д. 2, 4. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил об отключении электричества и связи на Красногорском и Ильинском бульварах.