Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что при запуске проекта ожидалось большое количество заявок

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Работы победителей всероссийского конкурса "Родная игрушка" появятся не только на полках магазинов, но в школах и детских садах. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на церемонии награждения в Национальном центре "Россия".

"Сейчас у нас состоится церемония награждения, 24 получится победителя во всех пяти номинациях. И, как и изначально было обещано, все эти 24 проекта будут обязательно реализованы и появятся на полках наших магазинов, а самое главное - появятся в наших школах, в детских садах, как сказал президент, появятся в руках наших ребятишек", - сказал Кириенко.

Он отметил, что при запуске проекта ожидалось большое количество заявок. "Но, честно говоря, не ждали, что их будет практически 30 тыс. из всех 89 регионов нашей страны. Вам спасибо, потому что это первый такой конкурс, который прошел по поручению президента, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, это требовало от вас такой уверенности в своих силах, энергии, времени, сил, творчества. И вы прекрасно справились", - сказал Кириенко участникам конкурса.

Он сообщил, что всего было проведено более 45 тыс. экспертиз представленных проектов. "Проекты разные, но в каждом проекте, в каждой игрушке, в каждом конструкторе, в каждом проекте, который вами представлен, точно есть частичка вашей души, есть частичка вашего сердца", - подчеркнул Кириенко. Он поделился, что сам заинтересовался набором юного химика.

Конкурс "Родная игрушка" запущен в 2024 году по инициативе президента России Владимира Путина. Его цель - стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Организатором конкурса является Российское общество "Знание", соорганизатором - Движение первых.