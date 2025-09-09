Штамм в большинстве случаев вызывает заболевание с "мягким" течением, однако у возрастной категории граждан может протекать в более тяжелой форме, отметил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Доминирующий вариант коронавируса "Стратус" вызывает заболевания с "мягким" течением, однако у пожилых людей он может протекать и тяжело. Патогенность (способность вызывать болезнь) у нового варианта не очень высокая, сообщил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Стратус", в принципе, не очень патогенный вариант, как правило, дает "мягкую" инфекцию, но в отдельных случаях - у иммунодефицитных людей, у пожилых людей он может дать более тяжелую и тяжело протекать. Летальные исходы не исключаются, хотя они и очень редкие", - рассказал ученый.

По словам Альтштейна, если человек уже ранее болел каким-либо вариантом, то при повторном заболевании оно будет чаще протекать легче, однако не исключены случаи, когда заболевание протекает даже тяжелее.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшую неделю в России было зарегистрировано 425 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Отмечается и рост заболеваемости COVID-19, при этом уровень остается низким - на 36-й неделе 2025 года зарегистрировано 11 483 случая.