Служба безопасности Украины объявила исполнителя в розыск 1 июля

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский исполнитель Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) может "искать его в клубе". Соответствующее сообщение он опубликовал в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно базе данных, СБУ объявила Тимати в розыск 1 июля. Еще 13 июня СБУ заочно предъявила рэперу обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории. С 2017 года Тимати также числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

"СБУ: "Мы разыскиваем Тимати!" Тимати: "Если я нужен тебе - ищи меня в клубе", - написал артист.

Он также отметил, что, по его мнению, нахождение в таком списке является показателем масштаба и уровня влияния личности. "Может ли это не импонировать? По-моему, не может. Соответственно, воспринимаю это как большой комплимент. Спасибо!" - заключил исполнитель.