МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Университеты к концу 2025 года будут знать количество поступающих на внебюджетные отделения студентов, объем которых будет формироваться для каждого вуза по методике Минобрнауки, вступающей в действие с 1 декабря. Об этом "Известиям" сообщили в министерстве.

Проект постановления правительства с правилами определения количества платных мест в вузах на следующий учебный год, разработанный Минобрнауки, был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, количество мест планируют сократить как в государственных, так и в частных вузах. Так, предельный объем платного приема на 2026-2027 учебный год будет доведен до университетов в ноябре 2025 года, после чего в течение пяти дней у них будет возможность скорректировать расчетное значения платного приема, предоставив соответствующее обоснование. После этого результаты проанализируют и при необходимости правила скорректируют.

Формироваться объем внебюджетников для каждого высшего учебного заведения будет по методике министерства, которая пока не разработана. Однако, как сообщили "Известиям" в Минобрнауки, методика должна вступить в действие с 1 декабря.

Кроме того, в Минобрнауки сообщили изданию, что методика проходит межведомственное согласование и будет учитывать как специфику образовательных организаций, так и прогноз потребности национальной экономики в кадрах, особенно по приоритетным направлениям подготовки.

Так, в 2024/25 учебном году на платной основе в вузах обучалось 2 409 828 человек, или 52% студентов, уточнили изданию в министерстве. В Москве эта доля доходит до 65%. "При этом 42,5% платного контингента проходили обучение на экономических и юридических специальностях, несмотря на переизбыток специалистов данного профиля", - заявили "Известиям" в Минобрнауки, подчеркнув, что регулирование нацелено прежде всего на выстраивание гибкой системы отраслевых приоритетов приема в вузы, а не на сокращение платных мест.