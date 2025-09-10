Такая тенденция наблюдается во всех регионах мира, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии, отмечается в докладе ЮНИСЕФ

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ожирение впервые стало более распространенной формой нарушения питания среди детей школьного возраста и подростков во всем мире, чем недовес. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о состоянии детского питания.

"В 2025 году был достигнут исторический переломный момент: впервые в мире распространенность ожирения среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет превысила распространенность недостаточного веса", - указывается в тексте.

По этим сведениям, распространенность недостаточного веса среди детей в возрасте от 5 до 19 лет с 2000 года снизилась с почти 13% до 9,2%, в то время как показатели ожирения выросли с 3% до 9,4%. Отмечается, что ожирение среди детей более распространено, чем недостаточный вес, во всех регионах мира, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

Доклад опирается на данные из более чем 190 стран. Согласно тексту, самый высокий уровень распространенности ожирения среди детей в возрасте от 5 до 19 лет в мире зафиксирован в некоторых островных тихоокеанских государствах - в Ниуэ (38%), на Островах Кука (37%) и в Науру (33%). Эксперты ЮНИСЕФ отмечают, что еще в 2000 году эти показатели были в два раза меньше, а их увеличение "в значительной степени обусловлено переходом от традиционного питания к дешевым, калорийным импортным продуктам".