В ЛДПР предложили обеспечить СНТ коммунальной инфраструктурой

Законопроект может позволить садоводческим товариществам заключать договор на предоставление услуг с органами местного самоуправления

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о предоставлении садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) права заключать с органами местного самоуправления соглашения об организации предоставления коммунальных услуг. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд". Так, предлагается наделить СНТ правом подавать заявления в органы местного самоуправления с целью заключения соглашения об организации предоставления коммунальных услуг. Рассмотрение таких заявлений должно осуществляться в срок не более 30 дней.

Согласно документу, отказ в заключении соглашения возможен лишь по пяти основаниям: при отсутствии технической возможности подключения, если заявление подано лицом, у которого нет полномочий действовать от всего товарищества, при отсутствии требуемых документов, в случае недостоверных сведений, а также при наличии у СНТ задолженности перед поставщиками ресурсов, не погашенной на момент подачи заявления.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, у проживающих в СНТ граждан зачастую нет достаточных средств, чтобы за собственный счет обустроить необходимую инфраструктуру. "Судите сами, сейчас стоимость подключения загородного дома к системе водоснабжения превышает 100 тысяч рублей, а к электросетям - более 200 тысяч. И это, как вы понимаете, только часть проблем. В результате наши садоводы и огородники зачастую живут почти как в каменном веке, лишенные элементарного комфорта", - отметил он.

Кроме того, Слуцкий направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением разработать специальную государственную программу по обеспечению доступа приусадебных хозяйств к централизованному водо- и электроснабжению. "В результате ее реализации постоянно проживающие в СНТ граждане должны бесплатно присоединяться к близлежащим централизованным системам водоснабжения и электросетям", - отметил он.