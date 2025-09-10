Размер пенсии в этом случае пересчитывается с учетом районного коэффициента по новому месту жительства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Размер пенсии, если пенсионер сменил место жительства с одного региона на другой, пересчитывается с учетом районного коэффициента по новому месту жительства. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, которые изучил ТАСС.

Так, выплаты могут измениться с учетом районного коэффициента и прожиточного минимума. Например, пенсионер Липецкой области с доходом ниже регионального прожиточного минимума получал надбавку в виде разницы между размером прожиточного минимума (12 657 рублей) и пенсией. Если он сменит место жительства на Республику Коми, размер его выплаты увеличится, так как в этом регионе размер прожиточного минимума составляет 17 538 рублей. Надбавки к пенсии зависят также от возраста и профессионального стажа.

Также размер пенсии может увеличиться на районный коэффициент нового места жительства, если пенсионер переехал из Новосибирской области (с районным коэффициентом 1,2) в Мурманск (с районным коэффициентом 1,8).

При переезде гражданину необходимо обратиться в ближайшую клиентскую службу Соцфонда, где специалисты помогут оформить заявление о доставке пенсии и сделают запрос выплатного дела. Адрес и способ доставки пенсии также можно поменять, оформив заявление на портале госуслуг.