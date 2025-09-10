Сумма компенсации выросла до 30 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Размер компенсации медикам за съем жилья врачам на Камчатке повышен до 30 тыс. рублей, что на 50% больше предыдущего значения. Получить выплату могут медики, не имеющие собственного жилья на территории полуострова, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Олег Мельников.

"В условиях текущей экономической ситуации и роста цен на жилье, данная мера поддержки является значительным подспорьем для наших специалистов. Принято решение о ее повышении до 30 тысяч рублей, что в полтора раза больше предыдущих значений"- рассказал Олег Мельников.

По его словам, данной мерой поддержки с момента ее введения уже воспользовались порядка 300 медиков, подавляющее число из которых проживает в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. Еще 302 специалиста живут в служебных квартирах. "Проблем с предоставлением служебного жилья медикам в сельской местности обычно нет, а вот с городами существуют некоторые трудности, которые и решает данная мера поддержки по выплате частичной компенсации за съем жилья", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, в 2024 году на Камчатку прибыли более 440 медицинских специалистов, порядка 140 из которых - врачи.