Президент США поручил принять соответствующие нормативные акты, которые гарантировали бы предоставление полной информации обо всех побочных эффектах и рисках лекарственных препаратов

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому в стране ужесточаются требования к рекламе лекарственных препаратов во избежание злоупотреблений со стороны производителей и фармацевтических сетей и введения пациентов в заблуждение относительно рисков для здоровья. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

"Моя администрация гарантирует, что действующее правовое регулирование рекламы лекарственных препаратов обеспечит американским потребителям предоставление честной, сбалансированной и полной информации", - говорится в тексте меморандума.

Президент США указал, что регулирование рекламы фармацевтических препаратов в стране с 1962 года относится к ведению Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA, подведомственное агентство Минздрава США). По мнению Трампа, изначально FDA обеспечивало предоставление производителями и дистрибьюторами максимально полной информации, но со временем, по мере появления новых каналов рекламы и продаж, в этой сфере выросло число злоупотреблений.

В меморандуме Трамп поручил Министерству здравоохранения и социальных служб США принять соответствующие нормативные акты, которые гарантировали бы предоставление полной информации обо всех побочных эффектах и рисках лекарственных препаратов. Аналогичные действия должно предпринять руководство FDA.

"Мы принимаем давно назревшие меры по ограничению рекламы лекарств. Слишком долго вводящая в заблуждение реклама негативно влияла на отношения между врачом и пациентом и подталкивала [их] к дорогостоящему и ненадлежащему лечению. Меры будут направлены против интернет-аптек, продвигающих лекарства без упоминания побочных эффектов, а также против инфлюенсеров, продвигающих лекарства за деньги", - заявил после подписания меморандума руководитель FDA Марти Макари.

Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди - младший охарактеризовал подписанный Трампом документ как "исторический", поскольку он гарантирует, что производители и фармацевтические сети не смогут уклониться от обязательного информирования пациентов о рисках, продвигая свои препараты через различные рекламные каналы.