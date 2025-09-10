Ответственность грозит как тем, кто непосредственно передает данные, так и тем, кто организует процесс, вербует сотрудников или торгует информацией

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Предложение о "подработке" для сотрудников операторов сотовой связи в виде передачи информации о номерах абонентов в итоге приводит к попаданию этих сведений к мошенникам и влечет уголовную ответственность. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в Telegram-канале.

"Предложения о "подработке" для сотрудников операторов сотовой связи - не новость и не редкость. Согласившихся "подработать" убеждают передавать информацию о номерах абонентов и иные персональные данные", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что информация аккумулируется, после чего продается оптом или в розницу. Конечные потребители такой информации - мошенники, которые используют ее для целевых звонков, взлома аккаунтов в соцсетях и банковских приложений, а также шантажа и вымогательства. "Важно знать: участие в таких схемах - не просто внутреннее нарушение. Это уголовно наказуемое деяние", - отметили в УБК.

Ответственность грозит как тем, кто непосредственно передает данные, так и тем, кто организует процесс, вербует сотрудников или торгует информацией, подчеркнули в киберполиции.