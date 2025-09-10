"Улицу Дальнего Востока" на ВЭФ посетили 50 тыс. человек

По итогам выставки выберут три лучших павильона

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) посетили более 50 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя Организационного комитета ВЭФ Юрия Трутнева.

"Более 50 тыс. человек посетили выставку "Улица Дальнего Востока", которая была открыта в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума с 3 по 9 сентября", - говорится в сообщении.

Трутнев отметил, что по итогам выставки будут выбраны три лучших павильона. "По итогам выставки мы оцениваем работу павильонов и выбираем три лучших. Это всегда тяжелая конкурентная борьба. Каждый регион старается, чтобы его павильон попал в число победителей. "Улица Дальнего Востока" создана для того, чтобы посетители как можно больше узнали о том, чем живет и куда стремится Дальний Восток, чтобы он стал еще немного ближе. Уверен, что многие люди, которые посетили выставку, захотят приехать и увидеть дальневосточные регионы", - сказал вице-премьер.

В свою очередь, советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков добавил, что развитие Дальнего Востока во многом зависит от расширения его туристического и инвестиционного потенциала. "Улица Дальнего Востока" вносит свой вклад в решение этой задачи из года в год, пользуясь большим интересом среди участников ВЭФ, жителей и гостей Приморского края. Выставка демонстрирует уникальные культурные и природные богатства Дальнего Востока России гостям из десятков стран мира, раскрывая потенциал макрорегиона и формируя интерес к нему как за рубежом, так и внутри страны", - сказал он.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.