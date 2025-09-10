Аэропорт работает в штатном режиме

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Все три самолета, ранее уходившие на запасные аэродромы во время ночных ограничений на работу сочинского аэропорта, вернулись в Сочи. Сам аэропорт работает в штатном режиме, сообщили в ее пресс-службе.

Ночью в аэропорту Сочи действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в период действия ограничений экипажами трех рейсов были приняты решения о посадке на запасных аэродромах Минеральных Вод и Грозного.

"Все 3 воздушных судна, ушедших на запасные аэродромы, прибыли в Сочи. Они будут обслужены в порядке очередности и отправлены в города назначения. В настоящее время идет подготовка самолетов к вылету, пассажиры направляются на посадку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что службы аэропорта переведены в усиленный режим работы, создан оперативный штаб. При этом обстановка в терминале спокойная. "Аэропорт работает в штатном режиме, и совместно с авиакомпаниями стабилизирует расписание вылетов", - добавили в пресс-службе.