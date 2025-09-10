Ежедневно в канале размещают новости о работе главы государства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Официальный канал президента России в национальном мессенджере Max в среднем растет на 135 подписчиков каждую минуту, следует из подсчетов ТАСС.

Первый пост в канале "Кремль. Новости" опубликован двое суток назад. К данному моменту на страничку подписаны 389 тыс. человек. Ежедневно в канале размещают новости о работе главы государства.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.