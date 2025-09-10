Мероприятие пройдет 15-19 сентября в Якутске

ЯКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Представители четырех регионов - Якутии, Хабаровского края, Волгоградской и Тюменской областей - примут участие в первых Всероссийских военно-тактических соревнованиях "Путь воина" 15-19 сентября в городе Якутске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Соревноваться будут четыре сильнейшие команды, прошедшие отбор. Мероприятие организовывается Центром "Воин" при поддержке заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председателя наблюдательного совета центра "Воин" Юрия Трутнева. Проект стал одной из ключевых площадок для подготовки и проверки навыков курсантов, обучающихся в филиалах Центра по всей стране", - говорится в сообщении.

Финальные испытания включают девять этапов, на каждом из которых проверяется комплекс умений и знаний участников. Курсанты пройдут такие задания, как скрытое передвижение и метание гранаты, разминирование, преодоление зараженного участка, стрельба из пневматической винтовки, полоса препятствий "Тропа воина", разжигание костра, борьба с беспилотниками ("Небесный штурм"), управление FPV-дронами ("Воздушный лабиринт"), оказание первой помощи и эвакуация раненого.

"Особым событием финала станет встреча курсантов с командиром Центра "Воин", Героем России и участником президентской программы "Время героев" Андраником Гаспаряном, который поделится с ребятами своим опытом и напутствием", - отметили в пресс-службе.

Отборочный этап турнира прошел в Волгоградской области с 29 по 31 августа и собрал более 250 курсантов из 21 региона страны. В десятку лидеров, кроме финалистов, также вошли команды из Свердловской области, Чувашской Республики, Камчатского края, Республики Бурятия, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Татарстан.

Центр "Воин", созданный по поручению президента России Владимира Путина в 2022 году, насчитывает 21 филиал по всей стране, из которых пять расположены на Дальнем Востоке.