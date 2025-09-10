Есть ли жизнь после интернета: что будет в случае масштабного отключения

Жизненно необходимые онлайн-сервисы продолжат работать даже в случае блокировки мобильного интернета. Соответствующее техническое решение уже разработано, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ. В настоящее время решение проходит "обкатку" в тестовом режиме. Какие ресурсы признаны наиболее значимыми, как именно будет работать система и потребует ли от пользователя дополнительных манипуляций — в материале ТАСС

Кто в белом списке

Оплатить покупки через платежные терминалы, снять деньги в банкомате, заказать такси, еду и товары на маркетплейсах будет возможно даже в случае отключения мобильного интернета. Перечень доступных ресурсов постоянно пополняется. Пока в белом списке: сервисы "Госуслуг" и "Яндекса", "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru, Max, Ozon, Wildberries, "Авито", "Дзен", RuTube, официальный сайт платежной системы "Мир", сайты правительства и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования, личные кабинеты на сайтах МТС, "Билайна", "Мегафона", "Ростелекома" и T2.

9 сентября в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о включении в список сайтов нескольких банков, СМИ и даже букмекерской конторы. Минцифры выступило с опровержением. "Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют", — говорится в нем. В то же время в министерстве подтвердили, что в обновленный список будут включены СМИ, банки и аптеки. В настоящее время перечень сайтов и приложений, которые на втором этапе войдут в список, только формируется.

"На первом этапе в список вошли ресурсы, которыми пользуются миллионы россиян. Перечень цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России", — пояснили в Минцифры. По сути, речь идет о "любых сервисах массового использования", заявил глава ведомства Максут Шадаев. Он также заверил, что разработанное техническое решение обеспечит бесперебойную работу платежных терминалов, банкоматов и других устройств, работающих по принципу межмашинного взаимодействия.

Как это работает

"Речь идет о случаях, когда работа интернета в некоторых регионах может временно ограничиваться в целях безопасности или по причинам, не зависящим от оператора связи", — сообщили ТАСС в пресс-службе сотового оператора "Билайн". Компания участвует в пилотном проекте и уже предоставляет доступ к ключевым ресурсам. В пресс-службе "Мегафона" ТАСС также заявили, что "механизм, обеспечивающий доступ клиентам в зонах ограничений к ключевым интернет-сервисам, уже работает на сети "Мегафона" по всей стране". В компании МТС от комментариев отказались.

В пресс-службе "Билайна" уточнили, что техническое решение формируется на отраслевом уровне совместно с профильными ведомствами. "Задача операторов — реализовать его в своей инфраструктуре", — отметил собеседник агентства.

"Это работает следующим образом. Когда ограничивается доступ к мобильному интернету, продолжают работать сайты, доменные имена которых находятся в белом списке", — пояснил ТАСС специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин. Как рассказали ТАСС разработчики онлайн-приложений, их дополнительной доработки не требуется, а вот операторы определенную донастройку проводят.

Несмотря на это, в пресс-службе "Билайна" заверяют, что тарифы для пользователей не изменятся, хотя оператору и пришлось затратить собственные ресурсы на "определенные доработки". "Единственное, что важно учесть клиенту, — когда работают белые списки, в силу технических особенностей недоступны безлимиты на выделенные сервисы", — заявили в компании. Например, если у абонента в тариф включено безлимитное пользование соцсетями, в условиях отключения мобильного интернета сохранить работу такой опции будет технически невозможно.

Абоненты будут получать уведомления от своих сотовых операторов о возможности пользоваться основными сервисами в условиях ограниченного доступа в интернет. "Сама опция включается автоматически, то есть абонентам не придется самостоятельно что-либо настраивать, чтобы получить доступ к сервисам из белых списков", — рассказали в пресс-службе "Билайна". "Никаких дополнительных настроек для использования этих ресурсов от наших абонентов не требуется", — также заверили в пресс-службе "Мегафона". Ранее сообщалось о том, что доступ к сайтам из разрешенного списка будет происходить по капче (автоматизированному тесту, который должен пройти пользователь, чтобы доказать, что он не робот). Сейчас сайты доступны без капчи, уточнили в "Билайне".

Заслонка для мошенников

По словам экспертов, бесперебойный интернет крайне важен в критических ситуациях и для уязвимых слоев населения. "Пожилые люди с трудом привыкают к новым сервисам. Дня них любой новый девайс или технология — это стресс. В последнее время интернет стал для многих незаменимым средством общения с близкими, а в определенных случаях — единственным средством помощи", — заявил ТАСС эксперт по кибербезопасности, директор по развитию компании RusPoint Олег Седов. По его словам, важно, чтобы сайты из белого списка работали бесперебойно, безопасно и удобно для пользователей.

Сергей Вакулин убежден в том, что найденное техническое решение будет работать на территории всей страны. "Это вполне реализуемо. Сервисы не должны замедлиться и будут работать в штатном режиме при условии, если приложения не предусматривают интеграции сервисов, не включенных в белый список", — говорит он. Позитивный момент, по его мнению, заключается в том, что новая система дает гарантию защиты от мошенников, которые не смогут создавать "клоны" сайтов в силу включения в белый список конкретных доменных имен.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что технологическая основа системы доступа к значимым сайтам должна быть единой по всей стране. "Количество и продолжительность блокировок может увеличиться, а значит, людям требуется доступ к важным услугам. Важно, чтобы разные регионы применяли один и тот же наиболее эффективный принцип", — заявил он ТАСС, отметив, что в настоящее время происходит тестирование различных подходов.

Евлалия Самедова