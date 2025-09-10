Ожидается понижение температуры до минус 5 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Первые осенние заморозки до минус 5 градусов прогнозируют на территории Свердловской области 11-13 сентября. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС-Урал главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

"В ближайшие сутки, в частности сегодня вечером и ночью, и завтра днем, ожидаются дожди, связанные с очередным атмосферным фронтом, идущим с севера, наступит еще порция холодного воздуха. Поэтому ночью сегодня на севере, 12, и 13 [сентября] местами на территории области ожидаются заморозки - это будут первые осенние заморозки", - сказала она. Прогнозируется понижение температуры до минус 5 градусов.

Синоптик отметила, что в этом году заморозки наступят чуть раньше средних сроков и будут непродолжительными. В целом температура первой половины осени в регионе ожидается выше нормы.