Самое быстрое восхождение на Эльбрус зафиксировали в Книге рекордов России

Спортсмен Виталий Шкель преодолел маршрут за шесть с половиной часов

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Самое быстрое восхождение на обе вершины горы Эльбрус (Кабардино-Балкария) зафиксировали в Книге рекордов России. Спортсмен Виталий Шкель совершил его за шесть с половиной часов, рассказали в региональном Министерстве курортов и туризма.

"Шесть часов 29 минут восемь секунд понадобилось Виталию Шкелю, чтобы подняться на самую высокую гору России и Европы. Это самое быстрое восхождение на обе вершины Эльбруса", - сообщили в Минкурортов КБР.

Мастер спорта по альпинизму, чемпион и призер России по скайраннингу и ски-альпинизму Виталий Шкель совершил рекордный скоростной забег на Эльбрус в конце августа. Он был посвящен Дню государственного флага России.

50-летний спортсмен преодолел маршрут, известный как альпинистский крест, который включает обе вершины Эльбруса с последующим спуском на противоположной стороне. Протяженность дистанции составила около 30 км, а перепад высот превысил 7 тыс. метров. Обычно на прохождение этого маршрута у скайраннеров уходит несколько дней.

Достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов России.

За плечами Шкеля - несколько рекордов: скоростные забеги на пик Ленина, гору Казбек, а также рекорд на Эльбрусе в 2020 году, когда он преодолел путь от поляны Азау до западной вершины за 3 часа 10 минут, а спуск занял всего на час больше, что фактически стало двойным рекордом.