Сотрудницы Минпромторга Татарстана получают 100 тыс. рублей за рождение ребенка

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудницы Минпромторга Татарстана получают по 100 тыс. рублей за рождение ребенка. Выплата предоставляется независимо от количества детей в семье, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По инициативе заместителя премьер-министра - министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко в министерстве введена новая мера социальной поддержки сотрудников. Теперь при рождении ребенка сотрудницам министерства однократно выплачивается 100 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что выплата предоставляется независимо от количества детей в семье. Стаж работы в министерстве должен быть не менее девяти месяцев. В пресс-службе отметили, что на данный момент это единственное министерство в республике, где введена такая мера поддержки.

"С начала года уже три мамочки получили данную выплату", - сказали в пресс-службе, добавив, что инициатива направлена на укрепление института семьи и поддержку сотрудников.