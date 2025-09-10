Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что город хранит память о воинах из Узбекистана, которые участвовали в сражениях Ленинградской битвы

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе официального визита в Ташкент возложил цветы к Вечному огню и памятной плите воинам-узбекистанцам, защищавшим Ленинград. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Узбекистане.

Беглов, члены петербургской делегации и временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков посетили мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище-мемориале в Ташкенте. "Губернатор возложил цветы к Вечному огню, скульптуре "Скорбящая мать", мемориальной плите "Ленинград" на Аллее городов-героев и к плите, посвященной узбекистанцам - защитникам Ленинграда", - говорится в сообщении.

"Петербург хранит память о воинах из Узбекистана, которые защищали блокадный Ленинград и участвовали в сражениях Ленинградской битвы. В память о них на Пискаревском мемориальном кладбище установлена мемориальная плита", - привела пресс-служба слова Беглова.