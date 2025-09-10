В Черном море пятно нефтеразлива перестало фиксироваться

Оценить ущерб для экосистемы точно невозможно

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Пятно нефтепродуктов, разлив которых произошел в Черном море в конце августа, перестало фиксироваться средствами спутникового мониторинга, сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

"Пятно уже не фиксируется. Сильный ветер, испарение с поверхности, растворение, эмульгация и другие типы воздействия привели к его исчезновению", - сказал Станичный.

При этом, по мнению специалиста, говорить о полном исчезновении нефтепродуктов нельзя, так как они остаются в акватории в виде микрофрагментов. Оценить ущерб для экосистемы точно невозможно, так как загрязнитель теперь влияет на локальные участки, а часть вещества растворилась в морской воде в виде фоновой взвеси.

29 августа при погрузке танкера в акватории порта Новороссийск была зафиксирована утечка нефтепродуктов. Каспийский трубопроводный консорциум после нештатной ситуации вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском. Спутниковый мониторинг показывал, что площадь пятна достигала, максимально, 350 кв. км, затем оно начало распадаться: небольшие скопления отделялись от основного объема загрязнения. Уже 4 сентября площадь фиксировалась в размере 100 кв. км.