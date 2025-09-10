Проезд по новой дороге будет осуществляться по двум полосам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по подъездной дороге к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Сколково" в Одинцовском округе планируется запустить в конце сентября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Сейчас выполнен значительный объем работ: проложены инженерные сети, смонтированы смотровые и дождеприемные колодцы, завершена разработка траншей на протяженности более 500 м. Несмотря на то, что завершить строительные работы мы планируем до II квартала 2026 года, к концу сентября откроем 700-метровый участок дороги, который обеспечит удобный подъезд к LIVE Арене для гостей международного конкурса "Интервидение", - привели в пресс-службе слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время строительная готовность всего дорожного объекта составляет около 70%. Сейчас на стройплощадке идет устройство дорожной одежды: на отдельных участках уложены первые слои основания, установлен бортовой камень и начато устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме этого, ведется прокладка сетей связи и газоснабжения.

Отмечается, что подъезд позволит разгрузить Минское шоссе, выполняя функцию дублера. Проезд по новой дороге будет осуществляться по двум полосам и обеспечит безопасный и комфортный подъезд к ТПУ "Сколково" для 15 тыс. пассажиров.