Свои жилищные условия улучшат 159 человек

ТЮМЕНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Фонд развития территорий выделит более 80 млн рублей на реализацию программы расселения аварийного жилья в Тюменской области в 2026 году. Суммарно на расселение 2,5 тыс. кв. м аварийной жилплощади в Тюменском и Тобольском округах направят более 380 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

"Тюменской области выделят более 80 млн рублей федеральных средств для переселения граждан из аварийного жилья в 2026 году. <...> Таким образом, улучшат свои жилищные условия 159 человек. На эти цели направят более 386 млн рублей, 82 млн из которых средства федерального Фонда развития территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за счет региональных и федеральных средств по программе расселят 4 дома, в которых находятся 60 квартир. Ее реализуют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".