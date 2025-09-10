Мероприятие состоится 19 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Падел-арена РМК, где все желающие смогут круглогодично заниматься этим видом спорта, откроется в Екатеринбурге 19 сентября. В рамках открытия состоится первый на Урале этап Российского падел тура и шоу-матч мировых звезд спорта, сообщили в пресс-службе РМК.

"Торжественное открытие падел-арены РМК состоится 19 сентября. Здесь пройдет V турнир Российского падел тура, шоу-матч мировых звезд этого вида спорта и концерт Нилетто", - рассказали там.

Также 19 и 20 сентября на падел-арене пройдут шоу-матчи мировых звезд этого вида спорта - третьей ракетки мира, чемпиона мира Федерико Чинготто, аргентинского чемпиона Панамериканского турнира по паделу Лео Аугсбургера и двукратного чемпиона мира Тито Аллеманди. В дальнейшем в спортивном комплексе смогут заниматься все желающие - там разместятся шесть кортов для игры в падел, кафе, кофе-пойнт, магазин со спортивным инвентарем, детская зона и зона ожидания, где можно будет наблюдать за игрой на корте. Кроме того, здесь планируется проводить соревнования российского и мирового уровня.

Новая падел-арена расположена в здании бывшего КРК "Уралец", который ранее был основной ледовой ареной Екатеринбурга. Реконструкция здания началась весной этого года.

"В нашем городе еще в начале года было не так много площадок для игры в падел. <…> Теперь благодаря открытию крытой арены после завершения теплого сезона екатеринбуржцы смогут совершенствовать навыки игры круглый год", - приводит пресс-служба словам президента Федерации падел Свердловской области Дарьи Ирха.