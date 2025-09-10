В рамках съезда Москва, Нижегородская область и республика Башкортостан представят свои практики работы по достижению национальных целей в части строительства, капитального ремонта и оснащения школ, дошкольных и средне-профессиональных учреждений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Третий Национальный съезд учебной промышленности (УЧПРОМ-2025) пройдет 21-24 октября в конгресс-центре "Технополис "Москва". В рамках съезда можно протестировать и отдать свой голос за лучшее учебное оборудование российского производства, сообщили ТАСС организаторы.

"В рамках съезда будет работать интерактивная выставочная экспозиция, которая даст представление о производимом в России учебном оборудовании, а также центр переговоров - площадка для установления прямых деловых контактов производителей, интеграторов и контрактных управляющих. Для предпринимателей, которые только выходят на рынок учебного оборудования или хотят "прокачать" свои знания по правовым вопросам, будет организован цикл практических семинаров "Учимся на УЧПРОМе". В то же время компании-лидеры проведут мастер-классы "Правила выбора", на которых расскажут и покажут, на что следует обращать внимание при закупках и приемке продукции, чтобы защитить от некачественных товаров образовательные учреждение - детские сады, школы, СПО и вузы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках съезда Москва, Нижегородская область и республика Башкортостан представят свои практики работы по достижению национальных целей в части строительства, капитального ремонта и оснащения школ, дошкольных и средне-профессиональных учреждений.

"Новшеством съезда этого года станет совместная акция с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы - "Открой#МОСПРОМ - посети #УЧПРОМ", в рамках которой преподаватели и студенты педагогических вузов Москвы сначала посетят предприятия, работающие на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва", а затем примут участие в тестировании продукции номинантов премии "Золотой медвежонок" а категории "Лучшее учебное оборудование и средства обучения". При желании они смогут принять участие в публичных защитах конкурсантов и отдать голоса самым эффективным, с их точки зрения, средствам обучения", - уточнила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, руководитель программного комитета съезда Антонина Цицулина, слова которой приводят организаторы.

Так, в деловой программе съезда запланирована панельная дискуссия "Единая цифровая платформа госзакупок для учреждений образования", на которой будут обсуждаться вопросы изменения нормативного регулирования в связи с предстоящим переходом на новый канал закупок. Кроме того, пройдет выездное заседание Минстроя России "Кто-то строит, а кто-то оснащает", состоится круглый стол консорциума производителей учебной промышленности "УЧПРОМ" по теме офсетных контрактов.По традиции откроется специальная экспо-зона "Акселератор для инноваторов" - выставка новинок, которая продемонстрирует потенциал российской учебной промышленности, ее инновационную направленность.

"Результатом УЧПРОМа станет не только резолюция, которая по опыту съездов прошлых лет ложится в основу докладов в правительство РФ, но и новые выверенные шаги по развитию отечественной учебной промышленности", - заключается в анонсе.

О событии

Национальный съезд учебной промышленности является ежегодным специализированным мероприятием, в центре которого - вопросы оснащения образовательных организаций и закупка учебного оборудования и средств обучения.

Съезд проводится при поддержке Совета Федерации, Государственной думы, Минпромторга России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, правительства Москвы, Российской академии образования.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Участие в мероприятии бесплатное, но при обязательной предварительной регистрации.