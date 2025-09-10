Также в регионе работает региональная кадровая программа "Герои своего времени. Смоленск"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Региональный стандарт поддержки участников СВО внедрен в Смоленской области. В его рамках ветеранам спецоперации и их семьям оказывается 49 мер поддержки, 34 из которых являются бессрочными, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы полностью внедрили региональный стандарт поддержки участников СВО. Приняли для себя такое решение, что из 49 мер поддержки 34 будет бессрочным. И это правильно, <…> это дань уважения нашим ребятам", - сообщил Анохин.

Также, по словам губернатора, в Смоленской области работает региональная кадровая программа "Герои своего времени. Смоленск", которая помогает вовлекать участников спецоперации в мирную жизнь и трудоустраивать их, в том числе в органах власти. Он отметил, что большую помощь в поддержке участников СВО оказывает епархия. "Батюшки сопровождают семьи на уровне социальных координаторов, общаются, выезжают на передовую", - сообщил Анохин.