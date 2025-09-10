Под Алуштой сошел сель

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 25 участков оказались подтопленными в Крыму на фоне непогоды, под Алуштой сошел сель, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"По уточненной информации, в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево 2 улицы - 22 участка. В селе Рысаково 1 улица - 4 участка", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным главного управления МЧС России по региону, в районе села Запрудное под Алуштой сошел сель. К текущему моменту последствия устранены, проезд осуществляется в штатном режиме.

Уточняется, что специалисты устраняют последствия непогоды при помощи инженерной техники и мотопомп. Мониторинг ситуации обеспечивают беспилотные системы. Всего к ликвидации привлечено более 60 человек и 22 единицы техники.

Прокуратура Республики Крым поставила на контроль ситуацию с подтоплениями придомовых территорий, сообщили в Telegram-канале ведомства.