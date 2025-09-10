В МВД советуют в целях безопасности никому и никогда не передавать коды из СМС-сообщений, не переходить по ссылкам из сообщений и не устанавливать программное обеспечение

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мошенники стали обманывать вдов участников специальной военной операции и похищать у них деньги под предлогом помощи в получении причитающихся выплат и наград погибших супругов.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, в сентябре было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении вдовы участника специальной военной операции. "Инцидент начался с телефонного звонка, в ходе которого неизвестный мужчина поинтересовался, получала ли женщина причитающиеся ей выплаты и награду погибшего супруга. После отрицательного ответа злоумышленник предложил оформить необходимые документы через портал "Госуслуги", - рассказали в управлении.

В МВД добавили, что когда женщина пояснила, что не обладает достаточными навыками для самостоятельного оформления, злоумышленник под предлогом оказания помощи запросил у нее код подтверждения из СМС-сообщения. На следующий день потерпевшей поступил очередной звонок от лица, представившегося следователем. "Лжесотрудник правоохранительных органов обвинил женщину в соучастии в мошеннической деятельности в пользу Украины и пригрозил уголовным преследованием с лишением свободы на срок до 25 лет, а также изъятием детей. Под давлением женщина выполнила требования мошенников: сняла все денежные средства с банковского счета и передала наличные денежные средства курьеру, который прибыл по указанному адресу", - рассказали в МВД.

В итоге мошенники похитили у потерпевшей три млн рублей, большинство из которых составляли выплаты по случаю потери кормильца. Злоумышленников ищут.

В МВД советуют в целях безопасности никому и никогда не передавать коды из СМС-сообщений, не переходить по ссылкам из сообщений и не устанавливать программное обеспечение из непроверенных источников. Также в ведомстве рекомендуют разумно подходить к публикации в соцсетях личной информации. "То, что для одного попытка поделиться горем, для другого может стать информацией, необходимой для начала преступления", - подытожили в киберполиции.