Она рассчитана, в первую очередь, на молодые студенческие, а также многодетные семьи, сообщил губернатор региона Василий Анохин

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Комплексная программа повышения рождаемости разработана при поддержке Минздрава РФ в Смоленской области, где многие годы отмечался отток населения. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Конечно, самый ключевой вопрос для развития нашей области - это народонаселение. Действительно, был большой отток за последние 15 лет. Понятно, что это и вопросы старения, и вопросы кадрового обеспечения наших предприятий, поэтому разработали большую программу повышения рождаемости", - сказал Анохин, отметив участие в этом проекте Минздрава России и лично зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

По словам главы региона, программа сегментирована на несколько блоков, которые, в первую очередь, рассчитаны на молодые студенческие, а также многодетные семьи.

Говоря о здравоохранении, президент поручил Анохину обратить особое внимание на ситуацию с онкозаболеваниями. Глава региона согласился, что для Смоленской области, где под наблюдением находятся 30 тыс. онкобольных, это "серьезная проблема". "У нас есть вопросы, поэтому именно онкологической службой мы сейчас активно занимаемся", - отметил губернатор.