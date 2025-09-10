В Останкинском районе Москвы возвели телекомплекс НТВ

Объект расположен недалеко от Третьего транспортного кольца, станций метро "ВДНХ" и "Бутырская", а также проспекта Мира

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство комплекса телекомпании НТВ площадью свыше 76,6 тыс. кв. м завершилось на северо-востоке столицы. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

"Снаружи телекомплекс напоминает трапециевидный кристалл. Внутри телецентра два подземных уровня с автостоянкой на 285 машино-мест, а также мансардный и восемь наземных этажей. Основной объем занимают офисы сотрудников телекомпании, коммерческие центры обработки данных, гостевая зона с комнатами для участников эфира, вспомогательные помещения и семь студий размером от 120 до 1,2 тыс. кв. м. Ядро телецентра - атриум со светопрозрачным плафоном и многосветные студии на первом, третьем и шестом этажах. Офисная, гостевая и вспомогательная зоны располагаются вокруг них", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В департаменте отметили, что телекомплекс НТВ расположен рядом с Останкинской башней на участке по адресу: улица Новомосковская, 12. Объект расположен недалеко от Третьего транспортного кольца (ТТК), станций метро "ВДНХ" и "Бутырская", а также проспекта Мира.

"Для создания уникального фасада телекомплекса использовалось сплошное витражное остекление. Потому снаружи он напоминает трапециевидный кристалл с нависающими над основанием гранями. Дополняют его выразительный облик ромбовидные эркерные соты, расположенные в шахматном порядке. Над главным входом со стороны Новомосковской улицы разместился медиафасад", - добавили в пресс-службе.

Как заверил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, данный комитет контролировал все этапы возведения здания. "К выездным проверкам привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз, они выполняли комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества применяемых стройматериалов и возводимых конструкций", - заключил он.