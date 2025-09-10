Эксперт Первушин: применение НАТО статьи 4 не ведет к прямому конфликту с РФ

Никакого механизма автоматического вовлечения альянса в прямую конфронтацию с Россией этот эпизод не запустил, считает преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Инцидент с дронами в Польше не означает прямой угрозы войны России и НАТО, применение альянсом статьи 4 предполагает только консультации и обмен оценками между странами-членами. Такое мнение ТАСС высказал эксперт и преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

Ранее НАТО по запросу Польши активировал применение статьи 4 Североатлантического договора и приступил к консультациям в связи с проникновением БПЛА в польское воздушное пространство. Отмечалось, что статьи 4 и 5 определяют действия стран НАТО в случае, если какой-либо из них угрожает опасность, а также порядок коллективной обороны блока. Согласно положениям статей, угроза одной стране НАТО воспринимается как нападение на всех членов альянса.

"Никакого механизма автоматического вовлечения НАТО в прямой конфликт с Россией этот эпизод не запустил, но как инфоповод для давления на общественное мнение и бюджетные решения ЕС этот случай работает идеально", - убежден Первушин.

"Беспилотники без доказательств происхождения и жертв - это как раз та серая зона, где ограничиваются консультациями и громкими заявлениями. Альянс уже дал понять, что вариант задействования статьи 5 договора, означающей коллективный военный ответ, даже не рассматривается. Польша применила статью 4, которая предполагает только консультации и обмен оценками между странами-членами", - пояснил собеседник агентства.

Эксперт считает, что шумиха вокруг этой истории объясняется не военной, а политической логикой. "Варшаве важно показать себя "жертвой", которая держит ситуацию под контролем. Брюсселю - обосновать новые военные расходы. Киеву - добиться более глубокой вовлеченности НАТО в противовоздушную оборону", - заявил Первушин.

По его мнению, главная причина происходящего в том, что последние месяцы удары российских дронов и ракет по Украине стали особенно болезненными. "Украинская ПВО не справляется, и Киев давно требует, чтобы НАТО сбивало российские дроны "вскладчину", как это происходило при отражении ударов по Израилю. Этот эпизод с Польшей идеально ложится в схему: демонстрировать угрозу для всего альянса и тем самым подталкивать союзников к коллективным действиям", - сказал эксперт, подчеркнув, что для России нет никакой рациональной выгоды нарушать воздушное пространство Польши.