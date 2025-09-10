За нарушение предусмотрена административная ответственность и штраф до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Штраф до полумиллиона рублей грозит людям и организациям, которые оказывают услуги иностранцам-нарушителям, включенным в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Граждане и организации, оказывающие услуги либо иное содействие в пребывании на территории РФ незаконно находящимся иностранным гражданам, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с российским законодательством. За данное нарушение предусмотрено привлечение к административной ответственности и наложение штрафа до полумиллиона рублей", - написала она в Telegram-канале.

Волк подчеркнула, что иностранный гражданин вправе рассчитывать на официальное трудоустройство в РФ, только если он соблюдает нормы законодательства страны.

Представитель МВД напомнила об окончании срока действия указа президента России "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки". В МВД реализовали комплекс мер, направленный на реализацию указа. Иностранцам, не имеющим документов для законного пребывания в РФ, было предоставлено право вплоть до 10 сентября 2025 года урегулировать свой правовой статус.

"В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законные основания для нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября 2025 года до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем. Сведения о них подлежат включению в реестр контролируемых лиц. Нахождение в нем предусматривает существенное ограничение действий на территории нашей страны", - отметила представитель МВД.