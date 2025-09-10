В этот день пройдет генеральная репетиция финала конкурса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, Shaman сообщил, что не сможет выступить на концерте в Сочи 17 сентября из-за подготовки к международному музыкальному конкурсу "Интервидение". В этот день пройдет генеральная репетиция финала конкурса.

"Вынужден сообщить, что концерт отменен из-за моей большой загруженности по подготовке к "Интервидению 2025". К тому же именно в этот день - 17 сентября - состоится генеральная репетиция финала международного музыкального конкурса", - написал Дронов в Telegram-канале. По вопросам возврата билетов следует обращаться по месту их приобретения, добавил он.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980 гг. по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только соцстраны, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия. Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября в Москве, Россию на конкурсе представит Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

