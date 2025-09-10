В ночное время в ряде регионов температура опустится до минус 5 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют заморозки до минус 5 градусов в ночное время в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) до 15 сентября. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В ночные часы по 15 сентября по Тюменской области ожидается опасное явление - заморозки до минус пяти градусов", - говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра.

Также заморозки до минус 3 градусов в эти дни прогнозируют на территории Челябинской и Курганской областей. Температура воздуха днем в этих регионах достигнет плюс 15 градусов.