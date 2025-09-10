Награды их родственникам передал глава Дербентского района Мавсум Рагимов

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Церемония передачи государственных наград родственникам семи военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга во время специальной военной операции, состоялась в администрации Дербентского района Дагестана. Награды передал глава муниципалитета Мавсум Рагимов, сообщает пресс-служба руководителя района.

"В администрации Дербентского района состоялась церемония передачи государственных наград родственникам семи военнослужащих, отдавших свои жизни при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Награды передал глава района Мавсум Рагимов", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, пять жителей района указом президента страны награждены орденами Мужества. "Так, Гаджи Кандаев удостоен медали "За храбрость" II степени, Багир Мансуров награжден орденом Мужества и медалью "За отвагу". Худабахыш Нагиев отмечен орденом Мужества, Руслан Аджабаев награжден орденом Мужества, Несредин Садиров удостоен ордена Мужества, Шамил Балабеков награжден орденом Мужества", - перечислили там.

Указом главы Республики Дагестан Аким Гаджимирзоев награжден медалью "За проявленное мужество". Все награды посмертно переданы родственникам погибших бойцов СВО", - добавили в администрации.