В Крыму завершились работы по ликвидации последствий подтопления в селе Рысаково

В селе Кондратьево продолжается откачка воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Последствия вызванного сильными дождями подтопления ликвидированы в селе Рысаково, продолжается откачка воды в селе Кондратьево, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

"Работы по ликвидации последствий подтопления в селе Рысаково завершены. Работы наземной группировки по откачке воды с приусадебных участков в селе Кондратьево продолжаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации последствий подтопления привлечены 65 человек и 24 единицы техники от РСЧС, из них 34 человека и 10 единиц техники - от МЧС России. Для контроля уровня воды в реках организована работа семи мониторинговых групп в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском районах, а также в муниципальных образованиях Ялта и Алушта.

10 сентября более 25 участков оказались подтопленными в Крыму на фоне непогоды, под Алуштой сошел сель. Прокуратура поставила на контроль ситуацию с подтоплениями придомовых территорий.