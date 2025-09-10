Учебный план кадровой программы для ветеранов СВО создавался на основе и с учетом наработок федеральной программы "Время героев", а также проектов "Школа губернаторов", "Школа мэров", конкурса "Лидеры России"

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Этап стажировки и наставничества начался в рамках кадровой программы для ветеранов СВО "Герои земли Воронежской". Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"На прошлой неделе был дан старт обучению в рамках программы "Герои земли Воронежской". <…> Сегодня знаковое для всех нас событие - старт программы стажировки и наставничества. Очень ценно, что вы готовы попробовать себя в государственном и муниципальном управлении. Тем более, что сейчас у нас один из самых важных периодов в работе - идет формирование бюджета на 2026 год и на последующие два года", - цитирует пресс-служба губернатор Александра Гусева.

В пресс-службе отметили, что учебный план воронежской кадровой программы для ветеранов СВО создавался на основе и с учетом наработок федеральной программы "Время героев", а также проектов "Школа губернаторов", "Школа мэров", конкурса "Лидеры России". Губернатор подчеркнул, что в рамках программы ее участникам постараются максимально открыто показать, как устроена система государственного и муниципального управления.

"Не стоит сразу стремиться занять высокие позиции в органах власти как на гражданской службе, так и на военной. Лучше двигаться, постепенно выполняя задачи и овладевая компетенциями. Многое зависит от вас самих, для вас открыты все двери, используйте максимально для обучения то время, которое вам дано", - приводит пресс-служба обращенные к участникам программы слова директора Центра карьерного сопровождения Высшей школы государственного управления Президентской академии (РАНХИГС) Маргариты Гончаровой.

После прошедшей общей встречи участники встретились индивидуально со своими наставниками. Глава региона пообщался с Константином Титовым, для которого лично станет наставником в программе. "В ходе встречи обсуждались предложения по научно-технологическому развитию региона, в том числе продвижению научно-популярного туризма. Было отмечено, что в Воронеже планируется создание выставочного пространства, и там могли бы представляться экспозиции музеев крупных промышленных предприятий", - сообщила пресс-служба.