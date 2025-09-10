Участникам предстоит показать свои силы в девяти видах испытаний

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Студенты из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, обучающиеся в российских вузах, а также молодежь из более 40 регионов России приехали в Ингушетию для участия в фестивале ГТО, который стартовал в предгорной части республики в среду вечером. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Руслан Белхороев.

"Вчера в спортивно-тренировочный центр Мужичи прибыли около 350 студентов из разных регионов страны, это более 40 команд. Сегодня вечером в предгорной зоне состоялась торжественная церемония открытия фестиваля "Готов к труду и обороне", который в нынешнем году приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уже завтра участники приступят к испытаниям, которые будут проходить на трех спортобъектах: в сельском поселении Мужичи, городах Назрань и Сунжа", - сказал Белхороев.

По его словам, участникам предстоит показать свои силы в беге, метании спортивных снарядов, стрельбе, подтягиваниях, прыжках в длину - всего девяти видах испытаний.

"Спортивная программа состоит из соревнований в личном первенстве "Многоборье ГТО" и командного соревнования "Эстафета ГТО" и включает в себя девять видов испытаний: завтра участникам предстоит состязаться в силовых видах испытаний комплекса ГТО, 12 сентября по планам бег на различные дистанции и прыжки в длину, 13 сентября - стрельба из электронного оружия и плавание, 14 числа состоится эстафета ГТО, которая включает 15 забегов по 20 минут на забег", - добавил министр.

Белхороев также отметил, что для обеспечения безопасности участников фестиваля на площадках его проведения будут дежурить спасатели, правоохранители, медики скорой помощи и волонтеры. В рамках фестиваля для студентов проведут экскурсии по горному Джейрахскому району республики.