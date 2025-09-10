Они разбирают завалы и доставили 1 тонну питьевой воды

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Волонтеры проекта "#Мывместе" приступили к ликвидации последствий обстрела Вооруженных сил Украины в Буденновском районе Донецка. Они помогают мирным жителям, раздают им воду. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "#Мывместе".

"Вечером 9 сентября 2025 года в результате обстрела со стороны ВСУ зафиксировано прямое попадание в жилой сектор Буденновского района города Донецка. Один из снарядов поразил пятиэтажный жилой дом по ул. Отважных. В результате обрушился лестничный пролет с 3-го по 5-й этаж. Для ликвидации последствий обстрела направлена группа волонтеров ВСКС и Народной дружины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что волонтеры помогают разобрать завалы, закрывать тепловой контур поврежденных зданий. Кроме того, добровольцы доставили пострадавшим жителям 1 тонну питьевой воды.

"Когда видишь такое горе своими глазами, понимаешь, что самое важное - это не оставаться в стороне. Мы здесь, чтобы протянуть руку помощи, дать людям надежду и показать, что они не одни в этот трудный час" , - отмечает пресс-служба со ссылкой на волонтера штаба проекта "#Мывместе" Артема Лужанского.