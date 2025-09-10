Он также рассказал школьникам о важности космической отрасли для современного человечества и познакомил их с разнообразием космических профессий

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Космонавт Олег Скрипочка провел мастер-класс для учеников школы №9 им. Ю. А. Гагарина в Мелитополе, научив детей принимать на радиолюбительских диапазонах сигналы со спутников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Запорожской области.

"В средней школе №9 имени Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина в Мелитополе космонавт Олег Скрипочка встретился с учениками 5а (космического) класса и детьми, входящими в состав Гагаринской дружины. <...> Мастер-классом от астронавта стал сеанс связи со спутником "УМКА-1" на радиолюбительском диапазоне. Провели его с помощью оборудования, которое школа получила в дар ранее. Теперь ученики школы, носящей имя первого космонавта планеты, смогут сами принимать на радиолюбительских диапазонах сигналы со спутников. Для них это первые шаги в космическое будущее", - сказано в сообщении.

Скрипочка также рассказал школьникам о важности космической отрасли для современного человечества и познакомил их с разнообразием космических профессий.