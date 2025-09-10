Рамзан Кадыров завел канал в Max

Приложение зарекомендовало себя как площадку с достоверной и проверенной информацией, сообщил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров завел официальный канал в Max. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я завел свой канал в отечественном приложении Max. <…> Теперь мои публикации можно читать и там. Платформа многофункциональная, активно используется в республике, к ней уже присоединились органы власти и многие организации", - написал глава региона.

По его словам, приложение зарекомендовало себя как площадку с достоверной и проверенной информацией.

"Благодаря участию официальных ведомств и организаций пользователи получают прямой доступ к надежным данным. <…> Приглашаю всех моих читателей присоединиться к отечественному приложению Max", - добавил Кадыров.