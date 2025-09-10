Она составляет 59 тыс. рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Самозанятые могут накопить страховой стаж и увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент за счет добровольных взносов на пенсионное страхование. Минимальная сумма добровольных взносов в 2025 году составляет 59 тыс. рублей, а максимальная - 473 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале Социального фонда России.

"Самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход, могут самостоятельно сформировать свою будущую пенсию. Для выхода на страховую пенсию необходимо накопить индивидуальный пенсионный коэффициент (не менее 30), заработать не менее 15 лет страхового стажа и достигнуть пенсионного возраста", - говорится в публикации.

У самозанятых нет работодателя, который уплачивает за него страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поэтому они могут самостоятельно вступить в добровольные отношения с Соцфондом, чтобы накопить необходимый страховой стаж и увеличить размер ИПК. Для этого нужно подать заявление о вступлении в добровольные отношения по пенсионному страхованию с Соцфондом, а затем ежегодно до 31 декабря вносить добровольные взносы на пенсионное страхование за текущий год.

"Минимальная сумма добровольных взносов в 2025 году - 59 241,60 руб. (1 МРОТ 22% 12). Такой взнос накопит один год стажа и 0,975 ИПК. Максимальная сумма, которую самозанятый может внести в текущем году, составляет 473 932,80 руб. (8 МРОТ 22% 12). Такой взнос позволит сформировать один год стажа и 7,799 ИПК", - уточнили в Соцфонде.

Отмечается, что для того, чтобы приобрести полный год страхового стажа и указанные коэффициенты, необходимо быть зарегистрированным плательщиком взносов весь год. Если самозанятый находился в добровольных отношениях с Соцфондом меньше года, то страховой стаж будет формироваться с учетом этого периода, а размер страхового взноса уменьшится пропорционально. Учет взносов происходит автоматически до 1 марта следующего года.