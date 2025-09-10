В учреждении учатся 350 детей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Здание детской музыкальной школы имени В. Ф. Одоевского в Центральном административном округе столицы капитально отремонтируют. Об этом сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Иван Щербаков.

"В Красносельском районе отремонтируют одну из старейших музыкальных школ Москвы. Учреждение располагается в двух зданиях 1905 года постройки по адресу: Докучаев переулок, дом 7, строения 1 и 2. Согласно проектной документации, в них отремонтируют все помещения, а также приведут в порядок фасады и поменяют кровлю", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проект капремонта предполагает замену части внутренних перегородок и полов, а также всех окон и внутренних дверей с последующим восстановлением откосов. Навесные потолочные конструкции демонтируют, потолки расчистят и покрасят. Отделку стен и полов выполнят с использованием различных материалов в зависимости от функционального назначения помещений.

Также специалисты очистят фасады от старой краски, обновят штукатурный слой и перекрасят, на цоколе поменяют облицовочную плитку. Еще в здании установят новые входные двери и козырьки над крыльцами. Капитальный ремонт коснется и крыши. В частности, специалисты поменяют деревянную стропильную систему и кровельное покрытие, а также установят новые слуховые окна и защитное ограждение.

"В музыкальной школе имени В. Ф. Одоевского учатся 350 детей по разным музыкальным направлениям: это фортепиано, музыкальный фольклор, академический и народный вокал, синтезатор. После ремонта ребятам будут доступны современные учебные классы и новый компьютерный кабинет для обучения аранжировке и звукорежиссуре", - добавил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.