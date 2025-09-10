Однако они боятся возражать, добавил взятый в плен военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" Александр Федотов

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Большинство жителей Украины - здравомыслящие люди и не поддерживают режим Владимира Зеленского, однако боятся выступать против из-за возможных проблем и давления. Об этом сказал журналистам взятый в плен военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" ("Азов" запрещен в РФ, признан террористическим) Александр Федотов.

"Люди, здравомыслящие люди - да (не поддерживают режим Зеленского - прим. ТАСС). Так мыслят большинство. Но попробуй что-то скажи против. Против ты скажешь, и у тебя будут проблемы. На тебя напишут донос: сепаратист и все, агент Кремля", - рассказал Федотов.

По его мнению, командование Вооруженных сил Украины отправляет мобилизованных на смерть, чтобы получить деньги, которые должны были пойти на зарплаты солдатам украинской армии.

Он добавил, что был вынужден оставаться в признанном в РФ террористическом и запрещенном подразделении "Азов" и "мимикрировать", чтобы выжить, за что испытывает стыд. По словам пленного, дважды он пытался сбежать, однако был пойман и отправлен на передовую, где и сдался в плен российским войскам.

Отмечается, что военнослужащий был взят в плен группировкой войск "Запад".