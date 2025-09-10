Помимо этого, на заседании речь пойдет о выделении регионам средств для помощи малому и среднему бизнесу в развитии экспорта

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании в четверг обсудит социальные и экономические вопросы.

В частности, будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Им предлагается освободить от НДС операции по внесению и возврату вклада (выдаче и возврату займа) в драгоценных металлах и слитках.

Члены кабмина также обсудят субсидии для Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии на программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ за май 2025 года.

Помимо этого, речь пойдет о выделении регионам РФ средств для помощи малому и среднему бизнесу в развитии экспорта.

На заседании также рассмотрят софинансирование расходов Амурской области на инженерные сооружения от паводков.