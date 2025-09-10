Преступники, в частности, пробуждают к чувству гражданского долга или вызывают "чувство тревоги и паники, что лишает возможности адекватно оценить ситуацию", отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мошенники с целью введения людей в заблуждение используют в своих преступных схемах разные способы, в том числе вызывают чувство тревоги и паники, что лишает жертву возможности адекватно оценить ситуацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.

"С целью введения человека в заблуждение мошенники акцентируют внимание на следующих аспектах: преступники якобы пытаются оформить на его имя кредиты или лишить имущества, вызывая чувство тревоги и паники, что лишает возможности адекватно оценить ситуацию", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, аферисты говорят о необходимости оказания помощи силовым структурам и государству, призывают принимать участие в оперативно-разыскных мероприятиях. Это пробуждает в людях чувство гражданского долга. Также злоумышленники угрожают уголовной ответственностью за разглашение целей и деталей операции. Таким образом, они добавляют страх к уже появившимся у жертвы тревоге и панике.

Аферисты также требуют скрывать факт мошенничества при общении с представителями госорганов и финансовых учреждений, так как они якобы являются преступниками. Такими действиями они вынуждают человека стать замкнутым и скрытным, рассказали в МВД. Еще одной уловкой является утверждение о постоянном наблюдении за жертвой. Это создает у потерпевшего ощущение отсутствия выбора и потери ответственности за собственные действия.