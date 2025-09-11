При некоторых штурмовых действиях смертность достигает 90%, подчеркнул он в своем обращении

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Американец Бенджамин Рид, воевавший в различных подразделениях на стороне ВСУ, обратился к другим наемникам, которые хотят воевать на стороне Украины.

"У меня длинный послужной список. Я был военнослужащим Вооруженных сил США, прекрасным военным, уволился с положительной характеристикой и великолепными отзывами сослуживцев. Потом я пошел служить в частные военные компании и там тоже имел большой успех. Я даже говорю по-русски и знаком с украинским. И посмотрите, как это вышло боком для меня (после конфликтов с другими наемниками и командованием Рид принял решение покинуть Украину - прим. ТАСС). Послушайте мои слова. При некоторых штурмовых действиях - [смертность] 90%. <...> [Хотите] стать обузой для собственной семьи, чтобы они возили вас на инвалидном кресле? Больше никаких девушек. Вы больше не сможете зарабатывать деньги", - сказал он в ходе интервью Марии Бутиной специально для ТАСС.

Ранее Рид рассказал, что процент безвозвратных потерь при выполнении некоторых задач формированием воюющих на стороне ВСУ наемников Chosen Company ("Избранная рота") мог достигать 90%.

До конфликта на Украине Рид служил в Корпусе армейской военной полиции США, проходил службу в Германии, воевал в Ираке, в составе Французского иностранного легиона участвовал в боевых столкновениях в Мали. Работал по контракту в ЧВК в Афганистане и Кувейте.

С февраля 2022 года по май 2024 года Рид принимал участие в боях на стороне Украины в составе различных формирований, последним из которых стало Chosen Company ("Избранная рота"), входившее в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Весной этого года Верховный суд ДНР заочно приговорил Рида к 14 годам лишения свободы за наемничество. Он объявлен в международный розыск.