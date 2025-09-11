МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Спасательная операция по освобождению от упаковочной ленты детеныша косатки на Камчатке приостановлена из-за организационных и погодных условий. Семью косатки с травмированным детенышем Фродо не удается обнаружить, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС совместном заявлении группы помощи морским животным "Друзья океана", Дальневосточного проекта по исследованию косаток и научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа".

4 и 5 июля в районе мыса Шипунский была встречена семья косаток с новорожденным детенышем в возрасте до шести месяцев. На новорожденной косатке было замечено кольцо упаковочной ленты, плотно надетой на переднюю часть тела. По мнению биологов, травмирование является следствием проблемы загрязнения океана отходами человека и несет непосредственную угрозу жизни косатки. Ученые дали имя пострадавшему млекопитающему - Фродо. В середине июля участники волонтерской группы "Друзья океана" с Сахалина отправились на Камчатку, чтобы помочь местным активистам освободить детеныша косатки, они провели обучение местных активистов.

"10 сентября операция по распутыванию детеныша косатки в Авачинском заливе приостановлена. Если ситуация изменится, мы продолжим работу. В настоящее время группа реагирования не может продолжать работать в Авачинском заливе по организационным и погодным условиям. Семью самки косатки AV25 с травмированным упаковочной лентой детенышем Фродо перестали встречать. Детеныша косатки освободить пока не удалось", - говорится в заявлении.

Руководитель группы реагирования "Друзья океана" Вячеслав Козлов отметил, что "каждое запутывание индивидуально", и успех в данном случае зависит "от десятка факторов - благоприятной погоды, наличия материальных и человеческих ресурсов, вовлеченности туристических компаний и рыбаков, находящихся на воде в месте происшествия, опыта спасателей и многого другого". "Мелких китообразных распутывать очень сложно из-за размеров и их скорости. Мировые примеры это также подтверждают. Полученный опыт в этой операции помог всем нам сделать полезные выводы на будущее", - сказал Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Спасательная операция проводилась с 11 июля по 10 сентября. Защитники животных отмечают, что если ситуация изменится, то работы по спасению продолжатся.

"Ситуация с Фродо показывает, что проблема запутывания морских млекопитающих в рыболовных снастях и пластиковом мусоре глобальна и касается каждого морского региона. Назрела необходимость иметь подготовленные взаимозаменяемые команды обученных спасателей. Мы будем и дальше поддерживать создание сети групп реагирования во всех регионах. Проблема морского мусора быстро не решится, важно, чтобы люди понимали, что животные гибнут в наших отходах, в пластике. Все вместе мы можем помогать в спасении морских млекопитающих, но важно также мотивировать людей менять подход к обращению с отходами, формировать понимание, что все взаимосвязано: мусор, оставленный даже вдали от моря, неизменно окажется там", - добавила руководитель центра "Дельфа" Татьяна Белей.