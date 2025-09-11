По словам депутата Амира Хамитова, особая ценность инициативы заключается в личном примере

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил реализовать проект "Папа-тренер", в рамках которого отцы смогут проводить дворовые тренировки для детей, становясь наставниками и партнерами по спорту. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

"Предлагаю реализовать проект "Папа-тренер" - это уникальная инициатива, которая объединяет семью, двор и спорт в едином воспитательном процессе. Его суть проста и в то же время гениальна: отцы становятся добровольными наставниками и проводят дворовые тренировки для детей. Такие занятия не требуют сложной инфраструктуры, но дают по-настоящему значимый результат. Они укрепляют доверие между поколениями, становятся здоровой альтернативой уличному времяпровождению и помогают воспитать у ребят спортивную закалку, командный дух и дисциплину", - сказал Хамитов.

По его словам, особая ценность инициативы заключается в личном примере. "Когда отец выходит на площадку и становится тренером и партнером по игре, спорт воспринимается не как обязанность, а как радость и часть семейной культуры", - отметил депутат.

Хамитов подчеркнул, что реализация проекта должна строиться на партнерстве муниципальных администраций и региональных спортивных комитетов с участием общественных организаций, дворовых клубов и родительских советов. Финансирование, по его мнению, может быть смешанным: базовую поддержку обеспечат муниципальные гранты и программы развития массового спорта, дополнительная помощь может поступать от бизнеса и спонсоров, а вклад сообществ и родителей - в обустройстве площадок и закупке необходимого инвентаря. "Папа-тренер" не потребует крупных бюджетных затрат, но принесет серьезный социальный эффект", - отметил он.

По его словам, для реализации проекта также необходимо наладить систему контроля и обратной связи. "Речь идет об учете числа вовлеченных детей, мониторинге условий и безопасности со стороны муниципальных органов, методической поддержке профессионалов, например, участников программы "Земский тренер", а также об участии общественных советов при школах и спортивных клубах, которые смогут оценивать качество занятий и их результативность", - пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что проект "Папа-тренер" может стать дополнением к уже действующей программе "Земский тренер" и сделать спорт еще ближе к семьям. "Этот проект - не только про физическую активность, он про воспитание и формирование ценностей: привычки к здоровому образу жизни, умения работать в команде, уважать соперников и верить в свои силы", - заключил он.